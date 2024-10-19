Наразі запущено пілотний проект, результати якого оцінять в грудні.

Строки базової військової підготовки мобілізованих планують збільшити у півтори рази. Пілотний проект вже запущено у чотирьох навчальних центрах ЗСУ. Як пише УП, про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ Євген Межевікін.

"Один із важливих кроків, які зроблені для нарощення підготовки та покращення якості навчання військовослужбовців у навчальних центрах є збільшення термінів базової загальновійськової підготовки. З цією метою розроблена та затверджена програма базової загальновійськової підготовки з терміном навчання 1,5 місяці", – заявив він.

Варто додати, що зараз строки такої підготовки складають 30 днів.

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За словами Межевікіна, пілотний проєкт зі збільшенням строків підготовки зараз реалізується у чотирьох ключових навчальних центрах ЗСУ. За новою програмою тренуються близько 500 військовослужбовців.

В межах оновленої програми базової підготовки новобранців навчають використанню безпілотників та окопних засобів радіоелектронної боротьби і розвідки (РЕБ/РЕР). Також покращено тактико-вогневу підготовку, навчання методам розвідувально-диверсійної діяльності та навичкам виживання на фронті, особливо в умовах зими.

Як зазначив представник Генштабу, в грудні результати пілотного проєкту вивчать, і на цій підставі буде ухвалено рішення про доцільність поширення нової програми на інші навчальні центри.

Строки підготовки мобілізованих в Україні

Як писав УНІАН, у травні цього року Міноборони повідомляло, що строки базової загальновійськової підготовки в Україні складають 30 діб. Після цього, залежно від військово-обліковоЇ спеціальності мобілізованого, він проходить фахову підготовку строком від 14 до 50 діб. Потім також проводиться "колективна підготовка" тривалістю до 15 діб.

У вересні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський скаржився, що мобілізовані в Україні отримують недостатню підготовку перед відправкою на фронт. Разом з тим він наголошував, що Україна повинна воювати ефективніше, зважаючи на значну чисельну перевагу ворога.

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