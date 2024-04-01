У ТЦК зазначили, що не кожен хоче виконувати свій конституційний й громадянський обов’язок, тому й ухиляється від мобілізації.

У Волинській області ТЦК та СП оголосив у розшук 8 тисяч ухилянтів від загальної мобілізації в Україні. Про це заявила пресофіцер Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук у коментарі Громадського Інтерактивного Телебачення.

"Вже мільйон людей прийшли добровільно, і навряд чи в іншій країні знайдеться ще стільки добровольців, які готові стати на захист Батьківщини. Однак не кожен виконує свій конституційний й громадянський обов’язок і на сьогодні у Волинській області перебуває близько 8 000 осіб у розшуку", - розповіла вона.

За її словами, всіх вісім тисяч ухилянтів було внесено до електронного реєстру військовозобов'язаних "Оберіг", як таких, що знаходяться в розшуку, оскільки вони не з'явились до ТЦК за викликом або ж проігнорували повістку.

За це їм загрожує штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1 700 грн). За повторне правопорушення штраф буде збільшено до 3 400-8 500 грн або рік виправних робіт. Своєю чергою за ігнорування мобілізаційного розпорядження передбачається покарання у вигляді від 3 до 5 років ув'язнення.

Мобілізація в Україні: останні новини

Відомо, що загальна мобілізація в Україні, а саме військовозобов'язаних чоловіків, триває з початку повномасштабної війни, тому на військовий облік мають стати всі особи чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Ми розповіли, хто має прийти без повістки до ТЦК з 1 квітня.

Також офіцер ЗСУ та військовий бригади імені Івана Богуна Тарас Березовець зазначив, що живої сили на фронті завжди не вистачає, тому проведення нової мобілізації в Україні є дуже важливим питанням. За його словами, мобілізація в першу чергу потрібна для того, аби замінити та поповнити ті бригади, які захищають Україну на фронті вже протягом двох років. Він додав, що це питання є надзвичайно нагальним.

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