Прикордонники знайшли у фурі чоловіків призовного віку, які платили далекобійнику залежно від рівня комфортабельності перевезення.

В Одеській області прикордонники знайшли у фурі двох ухилянтів, які прямували до Молдови у ящику для білизни. Як повідомляє пресслужба Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПСУ, оперативники запобігли незаконному переправленню осіб через державний кордон.

Зокрема, на кордоні з Молдовою затримано двох чоловіків призовного віку, які вирішили нелегально потрапити в іншу державу, заховавшись у кабіні фури.

Для реалізації задуманої подорожі чоловіки відшукали перевізника до кордону, яким виявився 45-річний далекобійник з Миколаївщини.

"Оголошення про послуги такого трансферу ділки знайшли в одному з месенджерів. Ціна з одного "клієнта" коливалася від 2700 до 3400 доларів США з авансовим платежем у 100 доларів. Вартість залежала від рівня комфортабельності перевезення та кінцевої точки маршруту. Відповідно до узгодженого з далекобійником плану, остаточний розрахунок за "лакшері" мандрівку за кордон чоловіки мали сплачувати вже на території Молдови", - розповіли у пресслужбі.

За оперативними даними, перевізник зустрічався з клієнтами в Одесі у заздалегідь обумовленому місці. Спочатку чоловіки розміщувалися в кабіні водія, а вже при виїзді з міста займали свої місця відповідно до "придбаних квитків": один – на верхньому спальному місці, інший – в ящику для білизни.

"Володіючи оперативними даними про маршрут руху вантажівки з двома нелегальними пасажирами, прикордонники зупинили автівку для перевірки, яка рухалась у бік кордону. Під час огляду фури військовослужбовці одразу ж виявили усіх учасників "турне". Це стало кінцевою точкою їхньої подорожі", - йдеться у повыдомленны.

Тепер водію-переправнику загрожує кримінальна відповідальність, а його пасажирам – адміністративна.

Прикордонники зафіксували на відео, як витягають із двох ніш "мандрівників". "Ємності" дуже вузькі, незрозуміло, яким чином чоловіки взагалі туди "вштовхнулися". На записі чути чийсь сміх, ймовірно, хтось із прикордонників не стримався побачивши умови подорожі.

Запобігання втечі ухилянтів з України

Нещодавно стало відомо, що молдовські прикордонники співпрацюватимуть з українською владою і допомагатимуть ловити ухилянтів, які намагаються втекти з України. За словами міністра внутрішніх справ Молдови Адріана Ефроса, чоловіки від 18 до 60 років наразі найчастіше нелегально перетинають державний кордон. Для таких спроб перетину значною мірою використовується Придністровський регіон.

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