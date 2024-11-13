Тимочко не виключає, що тривалість Базової військової підготовки може бути збільшена й до двох місяців.

Збільшення часу на проходження базової військової підготовки мобілізованими пояснюється змінами в армії, пов'язаними зі збільшенням кількості номенклатури зброї та розширенням необхідних навичок.

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі День.LIVE.

"Був місяць підготовки і з'явилися два додаткові тижні. Це означає, що збільшилося навантаження на особовий склад, тому що тепер вони будуть проходити більше навчальних вправ і навчальних процесів... Насамперед, у нас з'явилося багато видів зброї, які треба додатково освоїти. Ці додаткові два тижні - це робота, протидія безпілотникам, це також робота в команді, робота з розрахунками, робота з гранатометами, мінометами, з РЕБами, особливо окопної дії", - пояснив він.

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Він нагадав, що зараз використовується значно більше різновидів безпілотників порівняно з початком війни. Також Україна почала отримувати багато зброї від союзників, яку треба опановувати.

"І все більше людей зараз з'являється, які до моменту мобілізації жодних навичок, жодної практики взаємодії з військовими не мали. І це теж враховується. І розуміємо, якщо є можливість продовжити час навчання, то це варто робити", - додав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

При цьому Тимочко не виключає, що згодом ще збільшать час базової підготовки:

"Буде можливість, я думаю, що терміни збільшать і до двох місяців. Тобто вийдемо на рівень так званого передповномасштабного вторгнення".

Тимочко нагадав, що велика кількість особового складу готується за кордоном.

"Наскільки я знаю, минулого року наші союзники підготували 50 тисяч. Упевнений, що цього року не зменшилася кількість, а тільки прогресувала", - зазначив він.

За його словами, не менш важливий момент зараз - це загалом стан готовності населення брати участь у бойових діях.

"Це значущий і дуже серйозний момент. І, власне, загальна підготовка населення, яка планується з нового року, зокрема для чоловічого населення у віці від 18 до 25 років, - щоб усі пройшли базову професійну підготовку - це правильніше. Тобто люди живуть у цивільному житті, пройшли базову військову підготовку, повернулися знову в цивільне життя і виконують свою роботу, є платниками податків. І за потреби їх можна призивати. Їм уже не потрібно з нуля вчитися", - поділився Тимочко.

Продовження базової військової підготовки - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 листопада, на брифінгу представник Полтавського обласного ТЦК і СП Роман Істомін розповів, що військовозобов'язані, яких мобілізували з 1 листопада, проходитимуть військову підготовку в навчальних центрах 45 днів. За його словами, це буде набагато якісніша підготовка військових. Це ж стосується навчання як мобілізованих військовозобов'язаних, так і рекрутів.

Крім того, заступник міністра освіти і науки Михайло Вінницький повідомив, що третьокурсники у вищих навчальних закладах із 2025 року обов'язково проходитимуть базову загальновійськову підготовку. Він нагадав, що було ухвалено зміни до законодавства, які зобов'язують у 2025 році запровадити таку підготовку в закладах вищої освіти.

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