Повідомили, що розгортають всі можливості для полігонної підготовки і з січня розпочинається підготовка інструкторів.

Третьокурсники у вищих навчальних закладах з 2025 року проходитимуть базову загальновійськову підготовку (БЗВП). Про це сказав заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький у коментарі Новини.LIVE. Він нагадав, що ухвалено зміни до законодавства, які зобов’язують у 2025 році запровадити базову загальновійському підготовку в закладах вищої освіти:

"Очевидно мова не йде про першокурсників, бо переважно це 17-річні. Найбільш ймовірно, що мова йде про 3 курс, тому що це вже повнолітні хлопці".

При цьому наголосив, що це абсолютно не повязано з мобілізацією, бо мобілізаційний вік з 25 років.

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"Просто людина, яка закінчує вищу освіту має вміти поводити себе зі зброєю, має знати де відбуваються збори в разі потреби, як захищатися і надавати першу медичну допомогу", - сказав заступник міністра освіти.

Винницький зазначає, що це продовження тих ініціатив, які зараз Міністерство освіти запровадило із переформатування захисту України як предмета в старшій школі і відповідно зміни будуть запроваджені у вищій освіті. За його словами, третьокурсники у вищих навчальних закладах з 2025 року проходитимуть базову загальновійському підготовку.

Він наголосив, що зараз розгортають всі можливості для полігонної підготовки і з січня місяця розпочнеться підготовка інструкторів для аудиторної частини.

БЗВП для студентів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, відповідно до урядової постанови від 21 червня 2024 року "Про затвердження Порядку проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських" передбачено, що базову військову підготовку мають проходити всі чоловіки, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький зазначав, що експериментальна концепція базової військової підготовки (БЗВП) для студентів вишів, яка зараз обговорюється, передбачає частину аудиторну і частину полігонну. Він не виключав, що полігонна частина може відбутися вже навесні 2025 року.

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