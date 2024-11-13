Раніше підготовка мобілізованих тривала 30 днів.

Військовозобов’язані, яких мобілізували з 1 листопада, будуть проходити у навчальних центрах 45-денну військову підготовку.

Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Нагадаємо, раніше така підготовка тривала 30 днів.

Відео дня

Крім терміну змінили і саму програму підготовку. "Це буде набагато якісніша підготовка військових. Як за контрактом, так і за мобілізацією", - сказав Істомін.

Також він підкреслив, що кожен громадянин України, чоловічої статі принаймні, в умовах повномасштабної російської війни, повинен "бути готовий стати на захист батьківщини".

Мобілізація в Україні

Військовий з позивним "Фенікс" заявляв, що зараз найкращий час для вступу до лав ЗСУ, оскількибажаючі можуть обрати спеціальність та підрозділ, а новобранці проходять велику кількість підготовок.

Військовослужбовець, командир мінометної батареї Мирослав Борисенко підкреслив, що мобілізація – це виключно право держави, то ж вона має право застосовувати насильство.

Перед цим ветеран АТО Євген Дикий розповів про катастрофічну ситуацію, пов'язану з нестачею особового складу в ЗСУ. За його словами, це "проблема армії, але це не проблема, створена армією".

Вас також можуть зацікавити новини: