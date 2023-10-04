У Раді резервістів Сухопутних військ прокоментували ситуацію з призовом молоді.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко відреагував на слова колишнього міністра оборони Британії Бена Воллеса з закликом до президента Володимира Зеленського посилити мобілізацію в Україні, зазначивши, що Україна очікує від партнерів оборонної допомоги, а питанням мобілізації здатна вирішити самостійно.

"Кого призвати, ми вирішимо самі, а ви нам допоможіть більше зброєю, технічними засобами. А кого за цю зброю і засоби посадити, які вікові категорії, ми вирішимо більш самі з урахуванням наших соціальних зрізів, наших можливостей потенційних. І це знає насправді найкраще наша Ставка головнокомандувача, Генеральний штаб", - сказав він в ефірі телемарафону єдиних новин.

Тимочко також нагадав, що на сьогодні розглядається законопроєкт про те, щоб скоротити вік військовозобов’язаних - з 25 років. "Але президент його не підписав. Я впевнений, що в нього є для цього певні мотиви. Бо до цього призовний вік - з 27 років. Щодо вікових категорій, ми маємо враховувати той момент, що генофонд в будь-якому випадку потрібно зберігати. З іншого боку, якщо на це оглядатися, то можна втратити цілу державу і тоді не стоятиме питання збереження генофонду, нації як такої…", - зауважив голова Ради резервістів.

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Водночас додав, що на сьогодні в українському війську воюють всі вікові категорії, оскільки є ті, які добровільно прийшли в 19, 20 років.

Заява Воллеса про мобілізацію

Як повідомляв УНІАН, днями ексміністр оборони Британії Бен Воллес порадив президенту Володимиру Зеленському переоцінити масштаби мобілізації в державі та рекомендував відправляти на фронт більше молоді.

"Середній вік бійців на фронті - понад 40. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт - Росія нишком мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тому, як це зробила Британія в 1939-му і 1941-му роках, можливо, настав час переоцінити масштаби мобілізації в Україні", - сказав він.

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