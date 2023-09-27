На ситуацію можуть вплинути зміни та фронті та маневри окупантів.

Україна робить все, щоб не збільшувати темпи мобілізації. Втім, усім чоловікам варто готуватися виконувати завдання щодо захисту держави.

Про це заявив заступник міністра оборони Олександр Павлюк в коментарі каналу "Ми- Україна". За його словами, плани щодо мобілізації поки не змінюються, але їх можуть переглянути в залежності від ситуації на фронті.

"Це задача кожного чоловіка - захистити свою державу, треба до цього готуватися і бути готовими. Ми робимо все, щоб не збільшувати темпи мобілізації, але ви самі розумієте, все залежить від агресора і фронту", - сказав Павлюк.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що в Україні студенти можуть отримати повістку в ТЦК та СП. У Раді зареєстрували законопроєкт "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Правки передбачають скасування відстрочки від призову під час мобілізації для студентів, що здобувають другу вищу освіту після 30 років. Однак, наразі студентів не мобілізовуватимуть, оскільки зміни до закону ще не прийняті. Їм зараз вручають повістки для того, щоб вони оновили дані та підтвердили факт навчання.

Раніше УНІАН повідомляв, чи мають повістки силу, якщо їх не вручили особисто в руки призовнику. Отож, якщо представники ТЦК вручають повістки родичам, але при цьому чоловік не брав документ і не розписувався в його отриманні, то така повістка не зобов'язує до явки в ТЦК.

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