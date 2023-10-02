Колишній міністр оборони Британії Бен Уоллес закликав президента України Володимира Зеленського посилити мобілізацію.

Для протистояння російській агресії президент України Володимир Зеленський має посилити мобілізацію в Україні.

Таку заяву зробив колишній міністр оборони Британії Бен Воллес, зазначивши, що зараз країна-агресор збільшує мобілізацію, повідомляє The Telegraph.

"Середній вік бійців на фронті - понад 40. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт — Росія нишком мобілізує всю країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тому, як це зробила Британія в 1939-му і 1941-му роках, можливо, час переоцінити масштаби мобілізації України", - зазначає Воллес.

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Воллес також закликав партнерів України відправити ЗСУ більше боєприпасів, Storm Shadows, а також далекобійні ракети ATACMS. В результаті Україна матиме успіх на полі бою, не допустить розколу міжнародного співтовариства і не дозволить Путіну виграти час.

"Те, що ми зараз робимо для України, визначить напрямок всієї нашої безпеки на роки вперед", - додав він, зазначивши при цьому, що сьогодні весь світ спостерігає за тим, чи має Захід рішучість відстоювати власні цінності і систему, засновану на правилах.

Мобілізація в Україні

У серпні 2023 року в Міноборони розповіли, чи буде нова хвиля мобіілізаціі в Україні. Міністр оборони України Олексій Резніков на той момент заявляв, що критичної ситуації з мобілізаційним резервом української армії немає, тому потреба в оголошенні нової хвилі мобілізації відсутня.

У Раді запропонували скасувати відстрочку від мобілізації для студентів з другою освітою.

Зеленський озвучив можливі зміни в процесі мобілізації, давши зрозуміти, чи будуть служити всі.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про мобілізацію в Україні.

Колишній радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що мобілізація в Україні посилюватиметься.

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