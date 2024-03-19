Він розкрив журналістам деякі деталі переговорів в Києві.

Сенатор Ліндсі Грем закликав українських законодавців якнайшвидше ухвалити законопроект про мобілізацію. Окремо він заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку.

Як пише The Washington Post, Грем закликав до негайних законодавчих дій під час візиту до Києва. Під час перемовин з президентом України Володимиром Зеленським сенатор дав кілька порад щодо законопроекту про мобілізацію, але не зміг надати жодних запевнень щодо очікуваного пакету допомоги від США.

Новий закон України про мобілізацію, ймовірно, передбачатиме зниження призовного віку до 25 років. Хоча громадяни можуть добровільно вступати в армію з 18 років, призов досі захищав молодих українців - багато з яких є студентами - від примусової мобілізації .

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"Я сподіваюся, що ті, хто має право служити в українській армії, приєднаються. Я не можу повірити, що це (має статися - УНІАН) в 27 років. Ви боретеся за своє життя, тому вам слід служити не тільки в 25 або 27 років. Потрібно більше людей у строю", - сказав Грем.

Він також закликав українців не ґрунтуватись на тому, чи продовжуватимуть їх підтримувати Сполучені Штати, приймаючи рішення про вступ до армії.

"Незалежно від того, що ми робимо, ви повинні боротися. Незалежно від того, що ми робимо, ви боретеся за себе", - додав сенатор.

Грем кілька разів відвідував Україну з 2022 року і неодноразово виступав за збільшення допомоги країні. Але минулого місяця він змінив свій курс і проголосував проти терміново необхідного пакету допомоги. Разом з тим, він відкинув ідею допомоги у позику.

"Я був дуже прямим із президентом Зеленським. Ви можете очікувати, що я завжди буду поруч із вами, але я вважаю несправедливо просити вас та інших союзників: поверніть нам гроші, якщо зможете. Я думаю, що ідея позики буде досить популярною не лише серед республіканців, а й серед демократів", - сказав він.

Натомість Зеленський після переговорів сказав, що "критично важливо", щоб Конгрес ухвалив рішення щодо підтримки України. У його офісі також заявили, що він підняв питання постачання зброї, включно з нестачею ракет і ППО.

Грем прокоментував нестачу артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів та пообіцяв більше постачань. Сенатор також розкритикував повільні поставки наданих США ракет великої дальності ATACMS, сказавши, що вони "мали бути тут ще вчора". Він сподівається, що Україна незабаром "отримає ATACMS, щоб ви могли зруйнувати клятий міст, що з’єднує Крим із Росією".

Новий закон про мобілізацію: останні новини

Нагадаємо, у січні Кабінет міністрів України передав до парламенту оновлену версію проєкту закону про мобілізацію.

Уповноважений Ради з прав людини Дмитро Лубінець говорив, що законопроєкт порушує норми української Конституції. Незабаром він написав, що зауваження зможуть врегулювати до другого читання, тому документ варто підтримати.

7 лютого Верховна Рада проголосувала за документ у першому читанні. Повідомлялося про велику кількість правок, які належить внести.

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