Якби всі розуміли наслідки російської окупації, то бажаючих вступити до лав Сил оборони було б більше, вважає боєць.

Головною проблемою української армії є кадровий голод, вважає Андрій Кривущенко - старший лейтенант, офіцер секції S3 батальйону "Свобода" бригади Національної гвардії "Рубіж".

"Це проблема в армії, а не армії. Я вважаю, що це проблема держави та цивільного населення. Які не усвідомлюють до кінця, мабуть, що відбувається. І що може статися, якщо цей сценарій буде розгорнуто по негативу. Звісно, ми цього не допустимо. Але для мене усвідомлення того, що може статися, якщо противнику вдасться – одне з максимально мотивуючих. Тому що я розумію, що це повториться знищенням української нації офіційно", - сказав Кривущенко в інтерв'ю Армія TV.

Він пояснив, що всі українці в окупації були б винищені чи заточені у вʼязниці. І якби це розумів кожен громадянин, то, на думку Кривущенка, такого кадрового голоду в українській армії не було б:

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"Було б значно простіше мобілізувати людей, люди проявляли б більше свого бажання вступити в лави. У мене зараз така надія на молодняк, цих хлопців 18-25. Те, що їм зараз [надали] додаткову мотивацію у вигляді грошового забезпечення – це дуже непогано. Але в мене є кілька знайомих, які готуються, чекають 25. І я вірю, що вони підуть".

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Володимир Зеленський підписав закони про відновлення офіцерської підготовки для студентів-медиків і добровільне право для українців віком 60+ підписувати контракти для проходження військової служби.

Крім того, раніше президент підписав закони про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в країні.

Новий строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні продовжать до 5 листопада 2025 року.

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