Також глава держави підписав закони про доплати інструкторам-викладачам і визнання депортацією примусове виселення українців з Польщі у 1944-1951 роках.

Президент України Володимир Зеленський поставив підписи під низкою законів, проголосованих у липні народними депутатами у Верховній Раді. Серед цих законів - відновлення офіцерської підготовки для студентів-медиків і добровільне право для українців віком 60+ підписувати контракти для проходження військової служби.

Як засвідчує сайт Верховної Ради, відповідні закони повернуті в парламент з підписом президента сьогодні, 29 липня.

Зокрема, Зеленський підписав закон, який передбачає відновлення обов’язкової офіцерської підготовки для студентів, які здобувають освіту медиків і фармацевтів в університетах (реєстраційний номер 13276). Цей закон передбачає встановлення обов’язковості проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби для громадян України, які здобувають вищу освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір.

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Крім того, президент поставив підпис під законом, який надає особам віком 60+ право добровільно підписувати контракт для проходження військової служби. Це створює можливість для досвідчених фахівців допомагати на небойових і спеціалізованих посадах.

Цей закон "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" щодо проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі" (реєстраційний номер 13229) було ухвалено у парламенті 16 липня 2025 року.

Разом з тим, Зеленський підписав закон, який передбачає виплату додаткової винагороди інструкторсько-викладацькому складу вищих військово-навчальних закладів та їх структурних підрозділів (реєстраційний номер 13320). Ця додаткова винагорода становитиме від 15 тис до 30 тис гривень з урахуванням їх рівня підготовки (кваліфікації).

Крім того, глава держави підписав закон щодо визнання депортованими громадян України, які в рамках операції "Вісла", були у 1944-1951 роках примусово переселені з території Польської Народної Республіки (реєстраційний номер 2038). Цим законом передбачається одноразова компенсація депортованим українцям або їхнім близьким родичам. Цей закон парламент підтримав 16 липня 2025 року.

Служба за контрактом 60+

Як повідомляв УНІАН, народний депутат України, член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначав, що в Україні чоловіки віком понад 60 років не зможуть масово укладати контракти на військову службу. За його словами, така можливість передбачена лише для обмеженого кола унікальних фахівців.

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