Відповідно до законів, термін дії продовжено до 5 листопада 2025 року

Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні.

Про це йдеться у картках відповідних законопроєктів №13471 та №13472 на сайті Верховної Ради України.

Вказано, що їх обидва було повернуто з підписом від президента України сьогодні, 25 липня.

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Так, строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні продовжать до до 5 листопада 2025 року.

Мобілізація і військовий стан в Україні - останні новини

14 липня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України законопроєкти щодо продовження строку дії воєнного стану в Україні та щодо продовження строку проведення загальної мобілізації. Тексти відповідних проєктів законів №13471 та №13472 опубліковано на сайті парламенту.

15 липня Верховна Рада України оперативно продовжила дію режиму воєнного стану до 5 листопада 2025 року. За відповідне рішення проголосувало 320 народних обранців.

Крім того, український парламент продовжив строк проведення загальної мобілізації в 16-ий раз. Продовжено також на 90 днів. За це рішення проголосувало 304 депутатів.

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