За його словами, проблема полягає не в нестачі військових, а в дефіциту зброї та техніки для них.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська влада зверталась до союзників з проханням про повне оснащення 10 військових бригад для протистояння російським окупантам. Однак в результаті повністю укомплектовані були тільки дві з половиною.

В інтерв'ю британському телеканалу Sky News голова держави наголосив, що ключова проблема полягає не в нестачі військових, а в дефіциту зброї та техніки для них.

"Вони говорять про мобілізацію, але реальна проблема полягає в 10 бригадах, які наші партнери не оснастили. Я просив про це понад рік тому. Ми домовилися зі Сполученими Штатами та європейськими союзниками, і на сьогодні Європа та США повністю оснастили тільки дві з половиною бригади", — пояснив президент.

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За його словами, такі результати пов’язані з бюрократією, відсутністю пріоритету у деяких партнерів та іншими факторами, які часто виникають під час війни.

"Хтось запитав мене про мобілізацію, і я відповів: ви хочете, щоб люди йшли на смерть без зброї?", — обурився Зеленський.

Голова держави додав, що Україна ухвалює рішення про чисельність своєї армії, виходячи з необхідності зберегти якомога більше життів.

"Якщо у європейських або американських чиновників є ідеї щодо віку мобілізації, я хочу попросити наших партнерів робити свою справу, а ми будемо робити свою", - підсумував Зеленський.

Мобілізація в Україні

Як відомо, відповідно до Закону "Про військовий обов'язок і військову службу", наразі 18-річні чоловіки можуть приєднуватися до війська лише за власним бажанням.

Однак, за даними західних ЗМІ, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена чинить тиск на Україну, закликаючи знизити мобілізаційний вік до 18 років.

Старший лейтенант, офіцер секції оперативного планування з боєм батальйону Свобода Андрій Кривущенко наголосив, що не можна відправити на фронт всю націю, оскільки суть боротьби України полягає не лише в тому, щоб не втрачати території.

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