Поспішати з мобілізацією 18-річних українців немає сенсу. Не можна відправити на фронт всю націю, оскільки суть боротьби України полягає не лише в тому, щоб не втрачати території, заявив старший лейтенант, офіцер секції оперативного планування з боєм батальйону Свобода Андрій Кривущенко (Бородюля).
"Зміст боротьби не лише в тому, щоб воювати і втримуватись, не втрачати наші території, а й у збереженні нації. Коли мова йде про те, що треба зберегти націю, ми не можемо всю націю відправити на фронт, щоб не залишилося тих, кого ми захищаємо, кого треба зберегти", – акцентував воїн в етері телеканалу "Київ24".
Крім того, він зауважив, що після перемоги потрібно відбудовувати Україну.
"Для цього також будуть потрібні молоді світлі голови, які зараз проходять навчання, які вивчаться, стануть спеціалістами, і будуть ефективно після таких надтяжких понад 10 років боротьби за нашу Незалежність піднімати нашу країну з колін. Відбудовувати і економічну, і соціальну сторони нашої держави. Тому спішити з мобілізацією 18-річних я не бачу сенсу", – констатував військовий.
Зниження мобілізаційного віку в Україні
США закликають Україну знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб збільшити чисельність війська, пишуть іноземні ЗМІ.
Радник президента Володимира Зеленського Дмитро Литвин наголосив, що через затримки у постачанні військової допомоги з боку західних партнерів Україні не вистачає зброї для того, щоб забезпечити уже мобілізованих солдатів.
"Не можна очікувати, що Україна компенсує затримки в логістиці або нерішучість у підтримці молодих хлопців на фронті", – заявив він.
На думку військового експерта, полковника запасу ЗСУ Романа Світана, є граничний вік, який пов'язаний з функціоналом організму. Це психологічний та фізичний вік для нормальної служби в армії.
В коментарі УНІАН він пояснив, що психіка людини готова виконувати бойові задачі та відповідати за підлеглих чи побратимів з 21 року. Фізіологічно ж людина здатна брати участь у бойових діях до 49 років.