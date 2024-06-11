У складі ВМС є все - авіація, піхота, артилерія, безпілотні системи, але плюс до цього ще й кораблі.

Військово-Морські сили ЗСУ це як армія в армії, яка потребує різних фахівців, з різним досвідом та фахом.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, якого поросили розповісти про мобілізацію до лав Військово-Морських сил. "Ми не можемо в ніякому разі розкрити цифри, кількості необхідності (військових – УНІАН), але можу лише зазначити, що Військово-Морські сили це як армія в армії. Тому що у складі ВМС є все те має, що є загалом в Збройних силах - авіація, піхота, артилерія, безпілотні системи, але плюс до цього ще й кораблі. Тому перелік професій, яких потребують Військово-Морські сили - нескінчений", - сказав Плетенчук.

За його словами, йдеться фактично за всі військово-облікові спеціальності, які існують у ЗСУ. "Це й, звісно, корабельно-катерний склад, оператори будь-чого... Тому ми готові прийняти всіх – у нас робота є для всіх", - наголосив Плетенчук.

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Він розповів, що нещодавно морпіхи провели навчання на узбережжі Чорного моря, у яких брали участь досвідчені військові та новачки. Як зазначив речник, у ВМС завжди триває навчальний процес, деякі підрозділи можуть бути, наприклад, на відновленні, поповнені після бойового застосування.

"Звісно, там (на навчаннях – УНІАН) є й досвідчені, й новачки, які пройшли базовий військовий вишкіл. Тому, відповідно, дуже різні люди трапляються. Різного віку, різних цивільних професій, але об’єднує їх одне – вони входять до однієї великої родини, яка називається морська піхота ВМС ЗСУ", - підкреслив Плетенчук.

Він також розповів про навчання, підвищення кваліфікації військових моряків, сотні яких перебувають для цього за кордоном.

"Ми маємо розвиток… Попри те, що морська піхота воює вже 10 років, зокрема на гарячих напрямках, проте, ми все одно розвиваємося та кількість особового складу збільшується. Багато фахівців, як морської піхоти, так й корабельне-катерного складу навчається за кордоном", - сказав речник.

За його словами, навчання дуже важливі, враховуючи те, що ЗСУ переходять на іноземні зразки озброєння, починаючи зі стрілецької зброї, та закінчуючи кораблями.

"Так, підготовка триває, дуже часто за рахунок партнерів за кордоном", - додав речник.

Війна в Україні: новини

Військовий з Третьої штурмової бригади "Істок" розповів, що в українському суспільстві зникло розуміння того, що чекає на країну у разі програшу у війні з РФ. За його словами, люди повинні розуміти: якщо вони зараз не підуть воювати за Україну, уникатимуть мобілізації, то їх мобілізує Росія. Але тоді з думкою ухилянтів, з їхніми правами, свободами ніхто рахуватися не буде. За його словами, РФ посадить людей у машину з позначкою Z, відвезе у свої навчальні центри або прямо в підрозділи, до прикладу, "Шторм Z або Вагнер" та змусить силою йти на штурми. Воїн наголосив, що українцям варто поспілкуватися з людьми, які жили в окупації, аби зрозуміти цю загрозу.

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