Вони проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні.

Перша група українських пілотів вже завершила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Аризоні, що в США.

Як пише Politico, про це повідомила речниця Національної гвардії Аризони Ерін Ханніган. На її думку, завершення навчання стане вирішальним кроком на шляху до того, щоб сучасні винищувачі американського виробництва з'явилися в небі над Україною.

Зазначається, що пілоти проходили підготовку на 162-й військово-повітряній базі Національної гвардії в Тусоні. Речниця Нацгвардії не розкрила, скільки саме з них закінчили навчання або точну дату випуску "з міркувань їхньої безпеки".

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За її словами, зараз пілоти прямують до Європи, де мають пройти додаткову підготовку.

Винищувачі F-16 для України

Як повідомляв УНІАН, 21 травня Міністерство оборони Нідерландів оголосило про завершення підготовки 10 українських фахівців, які навчалися технічному обслуговуванню винищувачів F-16. В ході тренувань українські військові готувались, у тому числі до можливих ризиків під час польотів F-16.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що вже з цього літа Україна почне отримувати західні винищувачі F-16. Першими почнуть відправляти датські літаки.

Повітряні сили нещодавно повідомили, що перші спеціалісти з обслуговування американських винищувачів F-16 почали повертатися в Україну з навчань за кордоном.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно понад 100 винищувачів F-16 для того, щоб протистояти російським окупантам у небі.

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