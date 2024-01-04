Головнокомандувач ЗСУ говорив, що на кожного призваного буде по 80 днів навчання, з'ясували журналісти.

Триває мобілізація в Україні 2024, і у четвер, 4 січня, на засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки вперше обговорили проект закону, в якому прописано посилення мобілізаційних заходів.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний виступив проти того, щоб до лав захисників нашої держави залучили людей, які мають судимості, чи ув’язнених, повідомляє NV, посилаючись на відомості джерела. "Він (головнокомандувач ЗСУ, - Ред.) виступив проти норми про залучення до армії ув’язнених і судимих. Він каже: армія це що, для поганих людей? Це не так", - дізналися журналісти.

За їхніми даними, Залужний також сказав, що йому потрібні люди, оскільки "росіяни вже призвали 400 тисяч і на червень готують ще декілька сотень тисяч, до 400 тисяч". "Ким мені воювати? Або звертатись до світу і там просити людей, або ви йдіть воюйте, якщо не забезпечите… На кожного призваного по 80 днів навчання буде. Але дайте мені людей", - процитувало джерело слова головнокомандувача.

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Триває мобілізація 2024 - Україна лишається у центрі уваги

Як повідомляв УНІАН, 4 січня парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядав урядовий проект закону про мобілізацію. На засідання, зокрема, були Валерій Залужний та очільник Міноборони України Рустем Умєров. Нардеп Олексій Гончаренко поділився, що міністр оборони та головнокомандувач армії вважають, що посилення мобілізації необхідне.

Раніше полковник запасу ЗСУ Олег Жданов висловлювався про те, чи варто вербувати до лав нашої армії ув'язнених. На його думку, "завжди важливо розуміти, навіщо злочинець потрібен армії, чи є у нього бойовий досвід, наскільки важкий злочин він скоїв". Експерт підкреслив, що з цим потрібно розбиратися, щоб потім не вийшло так, що до Збройних сил потрапили вбивці, ґвалтівники й рецидивісти, і з'явилися такі ж проблеми, як у РФ.

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