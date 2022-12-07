Наголошується, що наразі в Україні немає потреби у загальній мобілізації жінок.

В Україні ще в жовтні ухвалили закон, відповідно до якого жінки можуть добровільно ставати на військовий облік. Проте є винятки: жінки з медичною професією мають зробити це обов'язково.

Разом з тим, як пояснив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач у коментарі "НВ", наразі в Україні немає потреби у загальній мобілізації жінок.

"Жінки можуть бути мобілізовані лише за власним бажанням. Такі, звичайно, є. У нас проходить службу дуже багато військовослужбовців-жінок. У відсотковому співвідношенні до війни їх було набагато більше, десь до 10%, можливо, навіть більше", - зазначив він.

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Наразі жінки переважно служать на керівних посадах, оскільки прийшли на службу до 2022 року.

"У зв'язку з дуже непростими умовами проходження служби жінки менше йдуть до збройних сил. Якщо вони повністю відповідають усім умовам, звернулися як добровольці, то їх без обмежень можуть призвати на будь-яку посаду. У нас є військовослужбовці-жінки - командири бойових машин та командири взводів, артилерійських батарей тощо", - пояснив Горбач.

Разом з тим, існує список професій, що відповідають бойовим спеціальностям, але жінки з ними можуть мобілізуватись лише за власним бажанням.

А от жінки-медпрацівники, професії яких вказано у додатку до закону, мають стати на військовий облік. Проте це не означає, що вони обов'язково будуть мобілізовані в армію.

Спеціальності жінок, які мають стати на військовий облік та можуть бути мобілізовані в Україні

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза;

оператори медичного устаткування, робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів, керівники підрозділів в охороні здоров’я;

професіонали в галузі наук про життя та медичних наук, а також медицини (крім медичних сестер);професіонали медико-профілактичної справи, наукові співробітники;

допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації (крім медичних сестер), медичні асистенти, дантисти-асистенти, фізіотерапевти та масажисти, фармацевти, інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер);

професіонали патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології;

патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи, наукові співробітники (лікувальна справа), лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи, професійні медичні сестри та акушерки, професіонали в галузі сестринської справи та акушерства;

інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства);

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

медичні сестри та акушерки, гігієністи, окулісти та оптики, медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам, помічники професіоналів-акушерів;

професіонали в галузі лікувальної справи, стоматології, наукові співробітники (стоматологія), стоматологи, фармації, провізори.

Мобілізація в Україні: що відомо

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року в Україні запровадили воєнний стан. Тоді ж була оголошена і загальна мобілізація. Наразі вони діють до 19 лютого 2023 року.

У Міноборони розповіли, що мобілізація в Україні триватиме стільки, скільки необхідно, щоб доукомлектувати всі необхідні підрозділи.

Під час загальної мобілізації призватися на військову службу можуть всі військовозобов'язані громадяни України віком від 18 до 60 років, якщо вони не мають законних підстав для отримання відстрочки або виключення з військового обліку.

Наприкінці жовтня президент України Володимир Зеленський підписав закон про взяття жінок певних професій на військовий облік за їхнім бажанням. Законом встановлюється, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

Раніше українська парамедик розповіла, до чого треба бути готовим жінкам, які вирішили йти до ЗСУ.

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