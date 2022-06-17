Мобілізація в Україні триває згідно з указом президента.

Мобілізація триватиме стільки, скільки необхідно, щоб доукомлектувати всі підрозділи, які ведуть оборону держави від окупантів.

Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

Він зазначив, що розбивати мобілізацію в Україні на якісь хвилі - недоцільно.

"Мобілізацію недоцільно розбивати на якісь хвилі та етапи. Мобілізація ведеться відповідно до указу президента і у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану", - пояснив він.

За словами Мотузяника, станом на сьогодні, мобілізаційні заходи тривають і будуть тривати до того часу, скільки необхідно, щоб доукомплектувати підрозділи ЗСУ, а також підрозділи інших сил оборони.

"Цей процес триває", – сказав Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник заявив, що на деяких напрямках в районі Сєвєродонецька сили ворога подекуди перевищують ЗСУ в 10 разів. "Саме Сєвєродонецьк - стратегічна мета, після якої вони будуть намагатися здійснювати штурмові дії в Лисичанську, відрізати шляхи комунікації, а звідти продовжити наступ на Донбасі", - сказав тоді Мотузяник.

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