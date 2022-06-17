Мобілізація триватиме стільки, скільки необхідно, щоб доукомлектувати всі підрозділи, які ведуть оборону держави від окупантів.
Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.
Він зазначив, що розбивати мобілізацію в Україні на якісь хвилі - недоцільно.
"Мобілізацію недоцільно розбивати на якісь хвилі та етапи. Мобілізація ведеться відповідно до указу президента і у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану", - пояснив він.
За словами Мотузяника, станом на сьогодні, мобілізаційні заходи тривають і будуть тривати до того часу, скільки необхідно, щоб доукомплектувати підрозділи ЗСУ, а також підрозділи інших сил оборони.
"Цей процес триває", – сказав Мотузяник.
Як повідомляв УНІАН, 8 червня речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник заявив, що на деяких напрямках в районі Сєвєродонецька сили ворога подекуди перевищують ЗСУ в 10 разів. "Саме Сєвєродонецьк - стратегічна мета, після якої вони будуть намагатися здійснювати штурмові дії в Лисичанську, відрізати шляхи комунікації, а звідти продовжити наступ на Донбасі", - сказав тоді Мотузяник.