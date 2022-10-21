Президент України Володимир Зеленський підписав закон про взяття жінок певних професій на військовий облік за їхнім бажанням.
Про це йдеться у картці відповідного законопроекту на сайті парламенту.
Зазначається, що відповідний закон повернуто з підписом від президента сьогодні, 21 жовтня.
Військовий облік жінок в Україні
7 жовтня Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до статті 1 закону "Про військовий обов'язок і військову службу" (реєстр. №6482), яким встановлюється взяття жінок певних професій на військовий облік за їхнім бажанням.
Законом встановлюється, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.
Водночас жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, крім зазначених вище, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їхнім бажанням.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.