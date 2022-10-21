Водночас жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про взяття жінок певних професій на військовий облік за їхнім бажанням.

Про це йдеться у картці відповідного законопроекту на сайті парламенту.

Зазначається, що відповідний закон повернуто з підписом від президента сьогодні, 21 жовтня.

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Військовий облік жінок в Україні

7 жовтня Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до статті 1 закону "Про військовий обов'язок і військову службу" (реєстр. №6482), яким встановлюється взяття жінок певних професій на військовий облік за їхнім бажанням.

Законом встановлюється, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

Водночас жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, крім зазначених вище, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їхнім бажанням.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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