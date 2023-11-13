Всього під удар потрапили понад 20 суден.

Україна за майже два роки війни змогла завдати непоправної шкоди флоту Російської Федерації в Чорному та Азовському морях. ЗСУ знищили та пошкодили понад 20 російських військових суден.

Серед успішних ударів української армії по російському флоту можна назвати ураження двох малих десантних кораблів класу Серна проекту 11770 в ніч на 10 листопада біля селища Чорноморське в тимчасово окупованому Криму.

Крім того, знищено новітній корвет Аскольд в Керчі, який ще не встигли прийняти на озброєння Чорноморського флоту РФ.

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Повний список знищених йди пошкоджених кораблів РФ:

буксир Василь Бех - 17 червня 2022;

швидкохідний російський десантний катер проекту Серна - 7 травня 2022;

ракетний крейсер Москва – 13 квітня 2022;

великий десантний корабель Саратов – 23 березня 2022;

великий десантний корабель Новочеркаськ - 24 березня 2022;

великий десантний корабель Цезар Куніков - 24 березня 2022;

патрульний катер проекту Раптор - 21 березня 2022;

два патрульні катери проекту Раптор - 2 травня 2022;

три патрульні катери проекту Раптор - 8 травня 2022;

судно забезпечення Всеволод Бобров - 12 травня 2022;

тральщик Іван Голубець - 29 жовтня 2022;

фрегат Адмірал Григорович - 29 жовтня 2022;

фрегат Адмірал Макаров - 29 жовтня 2022;

великий десантний корабель Оленегорський Гірник - 4 серпня 2023;

танкер SIG - 5 серпня 2023;

підводний човен Ростов-на-Дону – 13 вересня 2023;

великий десантний корабель Мінськ – 13 вересня 2023;

патрульний корабель Павло Державін - 11 жовтня 2023;

малий ракетний корабель проекту Буян-М - 13 жовтня 2023;

корвет Аскольд – 4 листопада 2023;

два малих десантних катери проекту Серна - 10 листопада 2023.

Втрати Росії в Україні - останні новини

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, загальні втрати армії Російської Федерації станом на 12 листопада 2023 року становлять приблизно 311 750 осіб. При цьому в металобрухт прератілісь тисячі одиниць техніки і озброєння російської армії.

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