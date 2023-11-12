Упродовж доби ліквідовані, зокрема, десятки ворожих артилерійських систем.

Загальні втрати Росії у війні проти українців за добу потужно зросли й перетнули позначку 311 тисяч осіб.

Наші воїни за добу ліквідували 1 100 супротивників, і тепер російські втрати становлять приблизно 311 750 тис. окупантів, повідомив Генштаб Збройних сил України у неділю, 12 листопада.

РФ упродовж доби також втратила багато техніки й озброєння, у тому числі 32 бойові броньовані машини й стільки ж артилерійських систем.

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Крім того, знищено 7 ворожих танків, 2 реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 12 дронів оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 19 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн й 9 одиниць спецтехніки.

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Вранці 12 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що упродовж минулої доби на фронті було 80 бойових зіткнень. За його даними, росіяни були найбільш активні на Авдіївському й Мар’їнському напрямках. У Генштабі додали, що на цих ділянках фронту ворог здійснив 40 атак.

Українські воїни дають гідну відсіч супротивнику. Загальні втрати ворога на 11 листопада 2023 року становили приблизно 310 тис. 650 осіб (+1 тис. 130 окупантів ліквідували за добу).

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