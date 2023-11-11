Наразі ворогу немає чим їх замінити.

Представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов заявив, що знищені в окупованому Криму два малі десантні кораблі Чорноморського флоту РФ були важливими для ворога. Вони виконували роль носіїв зенітно-ракетних комплексів.

"Це надзвичайно вдала операція. Мова йде не лише про два вже можна стверджувати знищених десантних катери, достатньо сучасних як для російського флоту. Окрім знищеного БТР і втрат серед особового складу, це також носії зенітно-ракетних комплексів, які мали прикривати інші судна Чорноморського флоту РФ", - сказав представник ГУР в ефірі телемарафону.

За його словами, такі судна ворог використовував і під час операції на острові Зміїний. Наразі противник не має чим їх замінити. Юсов розповів, що внаслідок успішних атак України російський флот поступово перебазовується до Новоросійська та інших портів. Йдеться не тільки про кораблі, але й про допоміжну інфраструктуру.

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"Цей процес триває. Повністю з Криму вони не можуть собі дозволити вийти, намагаються шукати якісь нові шпаринки і вигадувати інструменти захисту", - підсумував він.

Атаки на окупований Крим

10 листопада в результаті нічної операції було уражено два десантні катери Чорноморського флоту РФ. Крім того, російські окупанти розміщували на борту катерів ЗРК "Тор-М2" для мобільного прикриття.

Військовий аналітик, майор запасу, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман заявив, що російська ППО не може перехоплювати ракети, якими Україна бʼє по військовим обʼєктам окупантів у Криму.

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