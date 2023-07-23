Військові "скорегували" фон російському держпрапору, який ворог встановив на своїй базі.

Моряки річкової флотилії Військово-Морських Сил ЗС України вдарили по будівлі, де базувалися окупанти, та ліквідували до десятка солдатів РФ.

Відео "прильоту" показав СтратКом ЗСУ. В кадрі видно, як державний прапор ворога розвивається на тлі густого диму, спричиненого ударом.

"Вразили скупчення ворога в кількості до 10 осіб, три вантажних автомобілі та склад забезпечення", - зазначається у повідомленні.

"Мер" тимчасово окупованих Олешок став "безхатьком"

Нагадаємо, сьогодні місцеві ЗМІ повідомили про наслідки ударів в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області, які сталися 22 липня. Виявилося, що "безхатьком" став місцевий "мер". Його будинок та земельну ділянку, розташовані за адресою вул. Крилова, 165, було знищено.

Наразі доля самого колаборанта Георгія Журавка невідома. Немає даних, чи перебував він на момент вибуху у будівлі.

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