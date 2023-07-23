22 липня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що окупанти на тимчасово окупованому півострові Крим зазнали ударів по військових складах та нафтобазі. Супутник показав кадр руйнувань.

У мережі з'явилися супутникові знімки удару ЗСУ по складу БК росіяни в Октябрському у тимчасово окупованому Криму.

Йдеться про "бавовну", яка сталася на об'єктах ворога 23 липня. Відповідні кадри показав користувач hwtnv у Twitter.

"Підконтрольне Росії Октябрське в Криму, 22 липня. Під час атаки українських сил вибухає склад боєприпасів. Утворюються величезні клуби диму", - йдеться у дописі.

Удар ВСУ по об'єктам РФ в Октябрському - що відомо

Нагадаємо, 22 липня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило про чергову кримську "бавовну" - йшлося про ураження нафтобази в Октябрському (у Красногвардійському районі тимчасово окупованого Криму) та складів БК РФ.

Також Управління виклало ролик з моментами пожежі на залізничній станції "Елеваторне" в Криму. Напередодні про атаку військового аеродрому повідомляв "керівник" окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов. Він заявляв, що Україна ударила по Красногвардійському району, застосувавши БПЛА.

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