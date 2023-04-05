Москва погрожує Україні страшними карами, щоправда, не зрозуміло якими.

МЗС Росії звинуватив Україну в "спробі впливу" на російські супутники зв'язку. Відповідну заяву поширила прес-служба відомства.

"Київський режим за участю фахівців ряду іноземних держав робить спроби впливу на російські цивільні супутники зв'язку", – йдеться в заяві.

Ці дії дипломати країни-агресора назвали "позамежним порушенням міжнародного права".

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"Російська сторона має право відповісти належним чином. Всі необхідні можливості для цього є", – заявили в МЗС РФ.

Як саме Україна намагається впливати на російські супутники, не повідомляється. Також не уточнюється, які ще варіанти "відповіді" є у Росії, яка вже і так розв'язала проти України повномасштабну війну.

Супутники як зброя у війні

В ході повномасштабного російського вторгнення одним з найважливіших джерел отримання розвідувальної інформації стали космічні супутники. Відомо, що західні партнери діляться з Україною своїми даними, отриманими від космічної розвідки.

У той же час Україна з деяких пір отримала власний розвідувальний супутник. Як заявили в ГУР, куплений за гроші українців супутник ICEYE допоміг українським бійцям знищити тисячі одиниць російської техніки.

У Росії є власні військові супутники, але вони істотно поступаються в можливостях західним аналогам. Крім того, російські військові не діляться розвідінформацією з бойовиками "Групи Вагнера", яким доводиться купувати супутникові знімки у приватних компаній.

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