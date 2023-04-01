Причиной стала заява росіян про те, що їхня країна "мирна".

Між міністерствами закордонних справ Росії та Великобританії спалахнула першоквітнева суперечка в соцмережі Twitter. Причиною стала заява РФ, яку низка держав визнали спонсоркою тероризму, про те, що вона веде "мирну та передбачувану" політику.

Російське відомство 31 березня опублікувало допис про нову зовнішньополітичну доктрину країни, у якій окреслило відповіді на "екзистенціальні загрози" з боку західних країн.

Посилання на доктрину доповнили підписом: "Зовнішня політика Росії є мирною, відкритою, передбачуваною, послідовною та прагматичною та базується на повазі до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права".

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У відповідь на зухвалу заяву країни-окупанта про її "мирну політику" зовнішньополітичне відомство Великобританії нагадало: "День сміху ЗАВТРА".

МЗС РФ продовжило суперечку і відповіло посиланням на матеріал на своєму сайті про "злочини Сполученого королівства", додавши підпис: "Перше квітня! Виправили для вас посилання".

Пропаганда від МЗС РФ

Очільник міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров та речниця відомства Марія Захарова відомі тим, що поширюють на загал найбезглуздіші фейки кремлівської пропаганди.

Лавров просував інформацію про нібито застосування Україною "брудної бомби". Чи, наприклад, стверджував, що Росія "не нападала на Україну", коли загарбницька війна тривала кілька місяців.

А речниця Захарова, приміром, заявляла, що британська королева Єлизавета II билася у теробороні проти Бандери й Шухевича.

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