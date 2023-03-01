Космічні знімки найманцям передає компанія, яка вже потрапила під санкції США.

Китайська супутникова компанія Spacety постачає супутникові знімки для "Групи Вагнера", що воює в Україні. Про це на слуханнях в американському Конгресі розповів помічник держсекретаря США у справах Східної Азії і Тихоокеанського регіону Даніель Крітенбрінк, повідомляє Sky News.

Зазначається, що Spacety спеціалізується на малих супутниках і супутникових послугах. Основна база компанії - в Пекіні, але є також міжнародна штаб-квартира в Люксембурзі.

Раніше компанія запевняла, що дотримується міжнародних санкцій проти Росії і не веде з росіянами ніяких справ. Однак нещодавно Spacety потрапила в чорний список торгових операцій США.

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Група Вагнера у війні проти України

Українська розвідка фіксує відведення підрозділів "групи Вагнера" з позицій в районі Бахмута. Їм на зміну приходять солдати регулярної армії Росії. Ротацію проводять через колосальні втрати окупантів.

На тлі вичерпання людських ресурсів в угрупованні командири вагнерівців перестали практикувати розстріли в якості звичайної міри покарання. Все через те, що в "Вагнері" і так залишилося занадто мало людей.

Власник угруповання олігарх Євген Пригожин не приховує, що його підрозділи мають найвищий рівень втрат. Нещодавно він записав відео на тлі гори трупів своїх найманців і поскаржився на брак боєприпасів.

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