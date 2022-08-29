Він визнав, що ЗСУ розпочали великомасштабну атаку з плацдарму на річку Інгулець, з району Андріївки.

Терорист Ігор Стрілков-Гіркін продовжує істерику через успіхи українських воїнів на Херсонському напрямку. Він визнав, що ЗСУ розпочали великомасштабну атаку з плацдарму на річку Інгулець, з району Андріївки та досягли успіхів.

Про це він повідомив у Telegram.

Крім того, Гіркін констатував, що окупанти фактично опинилися у пастці. Вони більше не можуть переправити техніку на той бік Дніпра.

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"Усі стаціонарні мости через Дніпро (два автомобільні та два залізничні) - виведені з ладу. Перетнути Дніпро на транспортних засобах тепер можна лише за поромними та понтонними переправами. Під запеклими обстрілами Нова Каховка, Берислав, Донецьк, Макіївка, Ясинувата, Горлівка та багато інших населених пунктів. Ракетні удари продовжуються по переправах (міст та пором) у Херсоні", - констатував Гіркін.

Терорист зауважив, що "ЗСУ зробили свій хід у битві за ініціативу".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 серпня, в ОК "Південь" заявили, що ворог відійшов зі своїх позицій у Херсонській області.

"Угруповання військ "Каховка" рапортує, що 109-й полк так званої "ДНР" відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою", - йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо, що прорвано першу лінію оборони росіян у Херсонській області.

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