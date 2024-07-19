'Гаряча фаза' війни може закінчитись вже цього року: Зеленський назвав умову

За його словами, слабкість Росії на полі бою конвертується у силу України за столом переговорів.

"Гаряча фаза" війни з Росією може закінчитися вже цього року. Весь світ повинен чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів щодо припинення війни.

Про це в інтерв'ю ВВС заявив президент України Володимир Зеленський. Український лідер допускає, що війна закінчиться дипломатичним шляхом, а не військовим.

"Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти", - підкреслив президент. Відео дня

Зеленський спрогнозував, що "гаряча фаза" війни може закінчитися цього року, якщо союзники України на Заході залишаться сильними. Слабша Росія на полі бою поставить Україну на сильнішу позицію за столом переговорів.

"Здійснюючи тиск на Росію, я вважаю, що можна погодитися на дипломатичне врегулювання", - додав Зеленський.

Війна в Україні - переговори з РФ

Нещодавно Центр Разумкова провів опитування про те, чи варто Україні сісти за стіл переговорів з Росією. 44% жителів України вважають, що настав час для діалогу, тоді як 35% переконані що переговорів не потрібно і 21% українців ще не визначилися.

Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін наголосив, що вирішувати проводити переговори з Росією чи ні мають або військові, або люди, які дотичні до процесу боротьби з ворогом. Ті люди, які вважають, що потрібно сідати за стіл переговорів перебувають в неналежній інформаційній бульбашці, на його думку.

The New York Times пише, що українська влада планує почати переговори з Росією та завершити бойові дії, які тривають на лінії фронту протяжністю майже 1000 кілометрів. Зараз росіяни наближаються до ключової дороги постачання на сході, а бої з кожним днем стають важчими та інтенсивнішими.

Видання El Pais зазначає, що Путін і Сі вважають, що переговори між Україною та РФ відбудуться до кінця року.

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