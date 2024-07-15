Президент не готовий стверджувати, що за іншого командувача ситуація на фронті була б кращою.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський стикнувся із серйозними викликами на фронті, але не факт, що за іншого командувача ситуація була б кращою. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський сказав на пресконференції.

Так, журналісти попросили очільника держави оцінити роботу Сирського на посаді головнокомандувача.

"У Сирського серйозний виклик. Ми чекали зброї і голосування пакету [американської військової допомоги] майже 8 місяців. Це дуже серйозний виклик. Я не хочу порівнювати. Я до всіх ставлюся з відповідною повагою. Кожен виконує або виконував своє завдання на своєму місці. Складно сказати, що було би, якби не змінилось керівництво армії. Мені складно сьогодні сказати, і відверто, я не хочу про це говорити. Це питання і розмови після війни", - сказав Зеленський.

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Президент додав, що треба поважати усіх і бути вдячними усім, хто працює і воює за Україну та захищає державу.

"Я не вважаю, що якщо будь-хто був на місці Сирського, не було б відповідного прориву [росіян на Харківщині]. Я вважаю, він би був. Бо цього хотіли росіяни. У них було завдання зайти і окупувати Харків. Плюс великий у цій ситуації щодо Сирського у тому, що він знає Харків. І це не мало. Він відвойовував його. Відвойовував той регіон. І успішна була операція на Харківщині саме під його командуванням. А це плюс. Але знову таки: мені складно порівнювати. Зупинили - молодці! Не дали окупувати Харків без пакету [американської допомоги] - молодці! А потім з деталями будемо розбиратися, коли у нас буде пауза", - сказав Зеленський.

Критика на адресу головкома

Як писав УНІАН, Воолодимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ 8 лютого цього року. Говорячи про причини свого рішення, президент поскаржився на "відчуття стагнації" на південних напрямках фронту. Також він згадував провальний контрнаступ ЗСУ влітку 2023 року.

Вже після того, як ЗСУ почав командувати Олександр Сирський, Україна втратила близько 500 кв. км території, включно з містом Авдіївка. Народна депутатка Мар'яна Безугла, яка раніше активно критикувала Валерія Залужного, тепер піддає критиці і Олександра Сирського. За її словами, нинішній головком став надто "авторитарним" і повертає ЗСУ до радянських методів управління армією.

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