За словами Петра Черника, дозвіл на використання "Patriot" проти російських літаків на території РФ не зможе розв'язати проблему російських КАБів.

Дозвіл українських партнерів бити по території РФ може допомогти Силам оборони розв'язати як тактичні, так і стратегічні питання, вважає військовий експерт Петро Черник.

"Якщо говорити про Британію чи Францією – це ракети "Storm Shadow" та "SCALP", які можуть завдавати ударів до 250 кілометрів. Для цих ракет чудовою ціллю будуть військові аеродроми та бази із нафтопродуктами. Всі решта союзників – це артилерія. Є чудова шведська установка Archer, яка може завдавати удари на відстань до 30 км. Розуміємо, що умовна кілька батальйонно-тактичних груп, які переходять у бойові порядки з їхнього боку – це якраз 20-30 кілометрів. І один дивізіон може суттєво вирішити питання розгортання цих груп", – сказав Черник в ефірі телемарафону.

Він також додав, що можливість використання систем ППО "Patriot" по цілях на території РФ хоч і може допомогти Силам оборони України, однак, така стратегія має певні недоліки.

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"Головний носій КАБів – це "Су-34", який може брати на борт до 6 бомб калібру ФАБ-250, ФАБ-500 і до трьох бомб калібру ФАБ-1500. Він скидає їх з відстані близько 30 кілометрів від кордону. А "Patriot" має дальність ураження цілі до 120 кілометрів. Але є нюанс – це велика та важка машина, яка є прекрасною ціллю для "Ланцета". І це нескінченна гра в кота і мишу – хто кого переграє. По справжньому цю проблему вирішило б, коли з'явилися б нарешті F-16. Дві три ракети, випущені по "Су-34" і він приречений. Якби за місяць ми посадили машин 20-30, вони б точно припинили їх застосовувати", – пояснив Черник.

Дозвіл на використання західної зброї по території РФ: останні новини

Вже понад 10 країн-партнерів України надали дозвіл на використання своєї зброї на території Росії. Зокрема, серед них Канада, Німеччина, Фінляндія, Франція, Сполучені штати.

На думку британського військового аналітика Філіпса О'Браєна, дозвіл США завдавати ударів по території Росії американською зброєю вже впливає на ситуацію на полі бою.

Напередодні голова німецько-українського ситуаційного центру генерал-майор Бундесверу Крістіан Фрейдіг заявив, що Україна може збивати літаки загарбників в російському повітряному просторі із систем Patriot.

За словами командира роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Збройних сил України Юрія Федоренка, Сили оборони вже почали застосовувати західну зброю на території РФ на Харківському напрямку.

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