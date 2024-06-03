За його словами, це буде у межах міжнародного права.

Україна може збивати літаки загарбників в російському повітряному просторі із систем Patriot.

"Цілком можливо, що системи Patriot тепер будуть застосовуватися і в Харківській області, і на території Росії вони відмінно підходять для боротьби з російськими літаками, які можуть скидати жахливі бомби", — заявив голова німецько-українського ситуаційного центру генерал-майор Бундесверу Крістіан Фрейдіг, якого цитує Тagesschau

За його словами, відповідальність за використання систем лежить виключно на українських військових.

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"Використовувати їх можна в межах міжнародного права. У нас є велика впевненість, що українці не лише дотримуватимуться цього, а й також робитимуть це з великою тактичною майстерністю і досягнуть успіху", — наголосив генерал.

Дозвіл на використання західної зброї по РФ

Як повідомляв УНІАН, вже понад 10 країн дозволили ЗСУ бити своєю зброєю по території РФ. Зокрема, ЗСУ можуть завдавати ударів зброєю, яку передала Канада, НІмеччина, Фінляндія, Франція тощо.

Також ЗМІ писали, що адміністрація президента США Джо Байдена таємно дала Україні дозвіл завдавати ударів по території РФ американською зброєю.

Дозвіл США завдавати ударів по території Росії американською зброєю вже впливає на ситуацію на полі бою, зокрема руйнує російські плани щодо наступу на Харків, заявив британський військовий аналітик Філіпс О'Браєн.

Він припустив, що ЗСУ зможуть зірвати російський наступ на Суми ще до того, як окупанти перетнуть кордон.

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