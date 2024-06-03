Військовий вважає, що за 2,5-3 місяці Сили оборони зможуть кардинально переломити хід бойових дій на ряду відтинків фронту на бік України.

Українські захисники в районі Харківщини почали працювати західною зброєю по ворогу на території РФ. Про це повідомив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Збройних сил України Юрій Федоренко в ефірі телемарафону.

"У зв’язку з наданням дозволу на застосування всієї номенклатури озброєння по території РФ саме там, де противник тримає свої резерви, де накопичує броньовану техніку, звідки проводив ураження, зокрема і міста Харків з установки С-300 та С-400, де противник має величезну кількість засобів радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки, протиповітряних засобів, Сили оброни почали спрацьовувати. І це дає свої перші плоди. Противник об’єктивно зараз знаходиться в стані, коли вони переглядають необхідність, як не треба діяти в подальшому щодо можливості окупації Харківської області, оскільки в зв’язку з комплексною роботою Сил оборони в застосуванні вогневих засобів противник на поточний момент несе достатньо суттєві втрати в усьому - і в живій силі, і в техніці, і в засобах", - сказав Федоренко.

Він зазначив, що зараз триває накопичення зброї та боєприпасів, що надходять у рамках допомоги країн-союзників. На переконання Федоренка, достатня кількість цих засобів дозволить кардинально змінити ситуацію на багатьох ділянках фронту вже за кілька місяців.

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"Наші гармати вже сьогодні стали стріляти набагато більше, тому що логістика вже спрацьовує і боєприпасів об’єктивно у Сил оборони стало більше. Але максимальне накопичення, максимальна концентрація відбудеться десь за півтора місяці, коли ми зможемо розвинути максимально потужний вогневий вплив по противнику. Плюс додатково в державі зараз тривають мобілізаційні процеси... А це значить, що в Силах оборони з’явяться люди, які зможуть опанувати і західну зброю, яку в подальшому будуть ефективно застосовувати проти ворога. Я так вважаю, що за 2,5-3 місяці Сили оборони зможуть кардинально переломити хід бойових дій на ряду відтинків на свій бік. Це стосується загалом фронту, не тільки Харківської області. Це стосується найгарячіших напрямків, які зараз є на лінії оборони", - сказав Федоренко.

Щодо ситуації на Харківщині він зауважив, що Сили оборони за останній тиждень вже стабілізували ситуацію на складних відтинках.

"Якщо говорити про Стрілеча-Глибоке, ситуація стабілізована повною мірою. Сили оборони ведуть роботу щодо покращення свого положення. А це значить, що вибивають противника з займаних ним позицій. Плюс ведеться системна робота по знищенню резервів противника, а також броньованої техніки, інших засобів, якими противник намагається діяти, зокрема і на території РФ, підтягуючи свої резерви, здійснюючи вогневий вплив по наших позиціях. Якщо казати про Вовчанськ, ситуація дещо складніша. Йдуть вуличні бої, але Сили оборони змогли зробити так, що противник подальших успіхів немає", - прокоментував військовий.

Україні дозволили бити західною зброєю по РФ

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні низка країн-партнерів України переглянули свою позицію про заборону на удари по російській території західною зброєю. Так, Німеччина дозволила Україні бити по Росії своєю зброєю, повідомив Der Spiegel. Канада та Фінляндія, Норвегія також вважають, що Україна може використовувати передане західне озброєння для ударів по Росії.

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив дозвіл Україні від США застосовувати американську зброю для ударів по території РФ. За його словами, західні партнери України "продовжать коригувати стратегію" щодо застосування їхньої зброї, що передається.

Водночас Франція зазначає, що не давала Україні обмежень щодо використання ракет Storm Shadows.

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