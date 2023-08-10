Його життя обірвалося на Запоріжжі внаслідок російського артилерійського обстрілу касетними боєприпасами.

На фронті загинув громадський діяч, засновник "Мегамаршу у вишиванках" Андрій Бабінський.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці "Мегамаршу у вишиванках" у Facebook. "У бою з російськими окупантами загинув Андрій Бабінський – творець, натхненник та беззмінний директор "Мегамаршу у вишиванках", громадський діяч, біохімік за фахом, старший солдат та бойовий медик 80-ої окремої десантно-штурмової бригади", - повідомили в організації.

Зазначається, що з початку повномасштабного російського вторгнення Бабінський захищав Україну у складі 97 батальйону 107-ої бригади Сил територіальної оборони, де здобув фах бойового медика.

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Він воював у Харківській області та під Бахмутом. Влітку 2023 року перевівся до 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, брав участь в українському контрнаступі на Запорізькому напрямку та мріяв звільнити Крим.

"8 серпня 2023 року в бою за Україну, захищаючи її свободу та незалежність ціною власного життя, старший солдат Андрій Бабінський героїчно загинув поблизу населеного пункту Червона Криниця, Оріхівського району, Запорізької області від російського артилерійського обстрілу касетними боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

У організації зазначили, що Бабінський був непересічною талановитою особистістю. "З ходи на кілька людей у 2008 році Мегаграндіозний марш у вишиванках виріс до багатотисячної та знакової міжнародної події", - зауважується у повідомленні.

Загибель захисників України

Днями в боях проти російських окупантів на Запорізькому напрямку загинув народний депутат IV скликання Сергій Слабенко. Колишній нардеп (2002-2006 років) був головою підкомітету з питань діяльності судів, судочинства та судово-правової реформи.

З 2006 по 2009 працював заступником голови Атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а з 2015 по 2020 рік - був депутатом Волинської обласної ради, член постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

На нього удома чекала дружина із сином та донькою.

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