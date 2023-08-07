Вдома на нього чекали дружина та двоє дітей.

У боях за Україну на Запорізькому напрямку загинув народний депутат IV скликання Сергій Слабенко.

Як повідомили у прес-службі Верховної Ради, колишній народний депутат України (2002-2006 рр.) був головою підкомітету з питань діяльності судів, судочинства та судово-правової реформи.

Із 2006 по 2009 працював заступником голови Атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а з 2015 по 2020 рік — був депутатом Волинської обласної ради, член постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

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"На Сергія вдома чекала дружина із сином і донькою. Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво й працівники Апарату Верховної Ради України висловлюють щирі співчуття рідним і близьким. Вічна пам’ять і шана Герою", - йдеться у повідомленні.

Втрати ЗСУ - останні новини

Щодня Україна втрачає своїх найкращих синів у боротьбу за національну незалежність. Як повідомляв УНІАН, на фронті загинув артист балету Одеського оперного театру Ростислав Янчишен. Він понад десять років працював в Одеській опері, а у перші дні війни вступив до лав Збройних сил України.

Нагадаємо, 10 червня президент Володимир Зеленський підтвердив, що контрнаступ ЗСУ розпочався. Пізніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що поточні втрати України у вісім разів нижчі, аніж у російських загарбників.

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