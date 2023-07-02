Прикордонники зняли відео про Гільзу та Кулю - двох собак, які самостійно перетнули кордон Білорусі й "змінили громадянство".

Українські прикордонники показали псів-героїв, які лісом приєдналися до них з Білорусі для того, щоб захищати українські території.

Йдеться про собак Кулю та Гільзу, які наразі несуть службу на кордоні разом зі службовцями ДПСУ.

Відповідним роликом потішили в Міністерстві внутрішніх справ України. Там жартують, що таким чином собаки змінили білоруське громадянство на українське.

У Лукашенка заявили про "трупи" на держкордоні й отримали відповідь

Нагадаємо, що 27 червня речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко прокоментував закиди ЗМІ та прикордонників Білорусі про те, що з кордону ЄС до них навмисне підкидають трупи.

Зокрема, 5 травня відповідне звинувачення пролунало в бік Латвії - тоді на кордоні Білорусі знайшли тіло біженця африканської зовнішності.

За словами Демченка, відповідні заяви в Білорусі роблять навмисне, щоб поглибити міграційну кризу, яку раніше намагався створити лідер РБ Олександр Лукашенко. Також він підкреслив, що Україна немає жодного відношення до подібних "знахідок".

Вас також можуть зацікавити новини: