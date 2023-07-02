Українські прикордонники показали псів-героїв, які лісом приєдналися до них з Білорусі для того, щоб захищати українські території.
Йдеться про собак Кулю та Гільзу, які наразі несуть службу на кордоні разом зі службовцями ДПСУ.
Відповідним роликом потішили в Міністерстві внутрішніх справ України. Там жартують, що таким чином собаки змінили білоруське громадянство на українське.
У Лукашенка заявили про "трупи" на держкордоні й отримали відповідь
Нагадаємо, що 27 червня речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко прокоментував закиди ЗМІ та прикордонників Білорусі про те, що з кордону ЄС до них навмисне підкидають трупи.
Зокрема, 5 травня відповідне звинувачення пролунало в бік Латвії - тоді на кордоні Білорусі знайшли тіло біженця африканської зовнішності.
За словами Демченка, відповідні заяви в Білорусі роблять навмисне, щоб поглибити міграційну кризу, яку раніше намагався створити лідер РБ Олександр Лукашенко. Також він підкреслив, що Україна немає жодного відношення до подібних "знахідок".