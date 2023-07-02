Нападник вибив вікна в будівлі і залишив написи.

У Нідерландах в ніч на 2 липня напали на посольство Білорусі. Правоохоронці затримали 31-річного підозрюваного.

Видання omroepwest пише, що в будівлі на вулиці Грут Хертогіннелаан в Гаазі вибили вікна, а також залишені написи: "Лука - терорист". Деякі написи залишені російською мовою: "Живе Білорусь".

Поліція оточила місце події та проводить розслідування. Підозрюваного затримали - ним виявився 31-річний чоловік.

Відео дня

Депутат від D66 Сьорд Сьордсма засудив напад на дипломатичне відомство.

"Як би справедливо ви не гнівалися на режим Білорусі, Росії чи інших країн, не нападайте на їхні посольства чи резиденції", – написав політик у Twitter.

За його словами, це погіршує ситуацію для дипломатів Нідерландів за кордоном.

"Ви нікому не допомагаєте і робите наших дипломатів у цих країнах більш вразливими", – підсумував Сьордсма.

Позиція Білорусі щодо війни в Україні - головні новини

Офіційний Мінськ співпрацює з Російською Федерацією. У 2022 році російські війська увійшли в Україну через Білорусь, через що країна потрапила під нові санкції з боку Європейського Союзу.

Верховна Рада ухвалила президентський Закон про припинення дії Угоди між Україною та Республікою Білорусь про взаємне забезпечення захисту державних секретів.

Вас також можуть зацікавити новини: