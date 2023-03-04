Міністерство внутрішніх справ вже розпочало розробку механізму відновлення безпечного простору в Україні після перемоги.
Про це заявив очільник МВС Ігор Клименко під час виступу на Конгресі місцевих та регіональних влад, повідомили у прес-службі міністерства.
"Ми всі об’єдналися заради перемоги. Однак вона має бути не лише на полі бою. Перемога має відбутися й у свідомості людей. Коли громадяни переосмислять свою відповідальність та роль у процесах державотворення. Разом з вами ми маємо вже сьогодні працювати над побудовою нової ідеології й розуміння того, як українці житимуть у безпечному середовищі", - наголосив очільник МВС.
Також, за його словами, відомство подовжує розбудову низки проектів, спрямованих на створення "Безпечного освітнього середовища". Серед інших проектів, які мають на меті посилити правопорядок на території України, є "Система моніторингу безпеки", "Безпека публічних просторів", "Безпека на дорогах", "Безпека територіальних громад". Особливо актуальним залишається "Безпечний кордон".
"Наразі через повномасштабну війну залишається тимчасово не контрольованою Україною сухопутна ділянка кордону з російською федерацією у 922 км. Силами оборони країни було повернуто контроль над ділянкою у 395 км українсько-білоруського кордону та більш як 1000 км на кордоні з Росією. Ми працюємо над осучаснення засобів контролю: камери відеоспостереження з тепловізорами, керовані новітнім програмним забезпеченням по всій лінії державних рубежів не залишать "сліпою" жодну ділянку нашого кордону. На деяких відрізках ми вже працюємо з таким оснащенням. Очі кордону бачать далеко", - розповів міністр внутрішніх справ.
Крім того, він зазначив, що до формування безпекового простору і сьогодні, і на майбутнє мають долучитися представники влади всіх рівнів.
"Це філософія і підхід за принципом win-win, коли виграє і громада, і регіон, і країна. Адже якщо в нас безпечна кожна громада, то в нас і безпечний регіон. А якщо в нас безпечний кожен регіон, то в нас і безпечна країна. Ми почали цю роботу вже вчора. Сьогодні пропоную усім долучитися до неї. Щоб наше завтра було переможним та перспективним", - заявив Клименко.
Відновлення України
У липні 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль презентував план відновлення України, який складається з трьох ключових етапів. На реалізацію знадобиться 750 мільярдів доларів, основним джерелом відбудови держави повинні стати конфісковані активи країни-агресора РФ.
Дещо раніше президент Володимир Зеленський назвав три пріоритети у відновленні України та української економіки. Туди, зокрема, увійшли кібербезпека, енергетика та сільське господарство.