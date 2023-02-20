Туди, зокрема, увійшли кібербезпека, енергетика та сільське господарство.

Президент Володимир Зеленський назвав три пріоритети у відновленні України та української економіки.

В інтерв'ю виданню Welt він заявив, що першим пунктом є енергетичний сектор. Зокрема, українська влада хоче зробити його більш різноманітним.

"Я говорю не лише про природний газ та електроенергію з АЕС. Ми також вважаємо, що вкрай необхідно розвивати здатність диверсифікувати виробництво та зберігання енергії. Це нові технології, над якими я хочу працювати разом із США та Європою. Треба будувати електроакумулятори", - розповів український лідер.

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Другим пріоритетом є розвиток сільського господарства. Україні потрібно залучити партнерів до розвитку системи поливу та пов’язаної з нею логістики. Крім того, на думку Зеленського, потрібно створити нові зернові хаби в ЄС, Африці та Азії.

"Саме величезні хаби, куди ми можемо доставляти, а потім зберігати пшеницю, кукурудзу та всі інші культури, які вирощуються в Україні. Коли ці хаби будуть готові, ми зможемо перемістити туди наші товари. Ми вже говорили про це з кількома африканськими країнами – і їм подобається ідея будівництва зернових центрів. У цьому плані ми сподіваємося на партнерів з Європи, адже це потребує значних інвестицій. Не менш важливі заходи захисту в секторі питної води", - пояснив президент.

Останній пріоритет стосується розширення кібербезпеки, оскільки РФ постійно атакує Україну.

" Росія неодноразово намагалася вразити нас кібератаками, але ми змогли їх відбити. У нас є високотехнологічні компанії, які не на передовій, не на другій лінії оборони, але вони теж добре попрацювали у боротьбі з Росією", - додав Зеленський.

План відновлення України - що відомо

У липні 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації документа на міжнародній конференції у швейцарському місті Лугано показав план відновлення України, який складається з трьох ключових етапів.

Він оцінюється на сьогодні у 750 мільярдів доларів, основним джерелом відбудови держави повинні стати конфісковані активи країни-агресора РФ.

За даними уряду, в Україні станом на сьогодні через постійні атаки російських військових відновлення потребують 160 тисяч об'єктів інфраструктури і житлових будинків.

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