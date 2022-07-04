Голова українського уряду розповів, за рахунок чого будуть фінансуватися заходи представленого плану.

План відновлення України передбачає три ключові етапи. Для його реалізації пропонується створити відповідну структуру – Платформу відновлення.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації документу на міжнародній конференції, яка відбувається у швейцарському місті Лугано.

За його словами, план відновлення України, в основі якого - люди, економіка, інфраструктура, розділений на три ключові етапи:

1. відновлювати тут і зараз те, що можливо, і що є критичним для життя людей. Шмигаль зазначив, що ця робота вже йде та фінансується з бюджету України.

2. Швидке відновлення інфраструктури. Голова уряду зазначив, що кількість зруйнованих об'єктів, навіть базової інфраструктури, величезна. Одразу після завершення бойових дій та перемоги України потрібно буде реалізувати тисячі проектів відбудови.

3. Довгострокова трансформація. Вона стосується всіх сфер, починаючи від освіти, медицини і завершуючи зеленим переходом та новим військово-промисловим комплексом.

За словами Шмигаля, Україна дуже системно підходить до підготовки кожного з цих етапів та формує електронну мапу, яка фіксує та оновлює всі збитки, завдані війною.

"Сьогодні прямі інфраструктурні збитки України складають понад 100 млрд доларів. Зруйновано або пошкоджено понад 1200 освітніх закладів, 1200 лікарень, тисячі кілометрів газопроводів, водопроводів та електромереж, доріг та залізничних колій. І кожен об'єкт ми рахуємо, під кожен об'єкт буде проект відбудови", - сказав він.

Також прем'єр додав, що для реалізації плану пропонується створити відповідну структуру – Платформу відновлення. Вона буде складатися з декількох рівнів:

▶️ Перший – high level – рівень, де будуть представлені лідери держав, це буде борд, який буде визначати стратегічні напрями та візію.

▶️ Другий – це спільна координаційна група, яка складатиметься з керівників виконавчої влади та дісіжн-мейкерів зі США, ЄС, Британії, Польщі, інших країн-партнерів.

▶️ Третій рівень – тематичні групи за галузевими напрямками.

Ще однією пропозицією є створення декількох офісів з відновлення України: головний буде розташовано у Києві, а інші – у Брюсселі, Вашингтоні, Лондоні та інших містах

Шмигаль додав, що фінансувати заходи плану збираються за рахунок заарештованих російських активів, грантів та пільгових кредитів, інвестицій приватного сектору та позабюджетних внесків, а також коштів державного бюджету України.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що відбудова України повинна стати найбільшим економічним проектом в Європі.

Він нагадав, що вже 4 липня Україна представить у Лугано "національний погляд, як усе це реалізувати". На думку президента, конференція в Лугано може стати вагомим кроком для відбудови України.

Він додав, що територія 10 областей постраждала від бойових дій після повномасштабного вторгнення. Українська влада своїми силами вже почала відновлювати нормальне життя у звільнених громадах, територіях. "Але реалізувати такий масштабний проект по всій країні, дати нові стандарти безпеки, нову якість життя можна тільки залучивши міжнародні можливості", - підкреслив Зеленський.

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