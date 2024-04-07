Зокрема, було пошкоджено чотири багатоцільові винищувачі Су-30.

Безпілотники Головного управління розвідки під час атаки 5 квітня пошкодили сім російських літаків на аеродромі в російському Єйську, пише "Українська правда" з посиланням на співрозмовника в ГУР.

Зазначається, що з’явились уточнені дані щодо удару українських безпілотників ГУР по військовому аеродрому в російському Єйську. Згідно з ними, 5 квітня аеродром атакували українські БпЛА.

В результаті атаки уражено з різними ступенями пошкодження сім російських літаків. З них чотири багатоцільові винищувачі Су-30, два військово-транспортні літаки та літак-амфібія БЕ-200. Також знищено дизельну підстанцію аеропорту.

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Атаки українських безпілотників

Вранці 5 квітня завдяки спільній операції Головного управління розвідки МОУ та Збройних сил України зазнали уражень безпілотниками три військові аеродроми на території Росії. Тоді зазначалося, що у Єйську було повністю знищено два Су-25 та загинули 4 військовослужбовці ворожої армії.