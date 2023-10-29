Літак уразив розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу Сил оборони України.

На Авдіївському напрямку збито ворожий бойовий літак, попередньо штурмовик Су-25.

Цю інформацію надав УНІАН речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, прикордонники використали ПЗРК для ліквідації штурмовика.

"Підрозділи Державної прикордонної служби, у складі Сил оборони України, продовжують стримувати атаки російсько-окупаційних військ на Авдіївському напрямку. Сьогодні розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу поцілив у ворожий бойовий літак, попередньо штурмовик Су-25. Зенітна ракета, випущена прикордонниками з переносного комплексу, уразила повітряну ціль. Літак противника задимівся, почав втрачати висоту й зник за обрієм", - йдеться в коментарі Демченка.

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Війна в Україні - ситуація під Авдіївкою

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня ситуація під Авдіївкою загострилася - російські окупанти почали активно намагатися захопити місто. Українські воїни дають ворогу гідну відсіч.

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун у своєму коментарі сьогодні зазначив, що за кількістю втрат Авдіївка Донецької області - найбільша поразка військ РФ.

Вранці 29 жовтня Генштаб Збройних сил України повідомив, що вороги не припиняли спроби оточити Авдіївку і отримали "по зубах". Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що станом на 28 число під час наступу на Авдіївку ліквідовано близько 4 тисяч загарбників.

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