Представник ЗСУ зауважив, що, ймовірно, росіяни продовжать штурми в районі Авдіївки.

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун зазначив, що за кількістю втрат Авдіївка Донецької області - найбільша поразка військ РФ.

"Якщо рахувати з 10 жовтня, то втрати противника в Донецькій області в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" склали майже 6,5 тисяч осіб. Повністю знищено 100 танків та майже 250 одиниць іншої бронетехніки. Тільки за вчорашній день знову було знищено п'ять танків РФ", - сказав Штупун для АрміяInform.

За його словами, російські окупанти на Авдіївський напрямок намагаються підтягувати резерви. Нині на цьому напрямку РФ має до 40 тисяч військових.

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Під Авдіївкою російська армія зазнала найбільших втрат за 2023 рік, йдеться в останньому звіті розвідки Британії.

Війна в Україні - оборона Авдіївки

У Міноборони України нещодавно повідомили, що під час наступу на Авдіївку рашисти втратили близько 4 тисяч одиниць особового складу.

Представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов підтвердив, що оборона Авдіївки - має велика значення з точки зору захисту українських територій. Це місто називають "воротами у Донецьк".

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