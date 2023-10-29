Також було знищено було по вісім танків та артилерійських систем.

Збройні сили України знищили ще 660 російських окупантів та кілька десятків їхньої військової техніки.

Як зазначається у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали близько 299 тис. 80 (+660 за добу) осіб.

Ворожих танків було знищено 5 тис. 175 (+8) одиниць, бойових броньованих машин – 9 тис. 758 (+9), артилерійських систем – 7 тис. 188 (+8), реактивних систем залпового вогню – 834.

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Крім того, засобів протиповітряної оборони було знищено 558, літаків – 320, гелікоптерів – 324, безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 тис. 399, крилатих ракет – 1 тис. 544 (+3).

Також кораблів/катерів було знищено 20 одиниць, підводних човнів – 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 9 тис. 532 (+8) та спеціальної техніки – 1 тис. 12 (+1). У Генштабі зауважили, що дані ще уточнюються.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 29 жовтня, Генштаб заявив, що протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також артилерійський засіб російських окупантів.

Українські воїни відбили десятки ворожих атак по всій лінії фронту.

За словами американських аналітиків, ЗСУ наступають у бік Піщанівки та зачищають острови дельти Дніпра на Херсонщині.

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