Зокрема, знищено частину особового складу армії РФ і чотири броньовані машини.

На Бахмутському напрямку біля Хромового (Донецька область) українські захисники зупинили ворожу атаку й знищили частину особового складу армії РФ. Про це заявив прес-офіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, на Бахмутському напрямку продовжуються активні штурмові дії з боку ворога, росіяни намагаються просунутися на Часів Яр.

"Бої тривають в районі Кліщіївки, Хромового, Іванівського. Саме біля Хромового українською артилерією зупинено ворожу контратаку, знищено частину особового складу РФ і чотири броньовані машини. Окупанти залучають різноманітну артилерію - міномети, ствольну артилерію, РСЗВ. Також ворог намагається на цьому напрямку долучати авіацію - це керовані авіаційні фугасні бомби", - зазначив Калашніков.

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Він також поінформував, що на південному фланзі Бахмутського напрямку спостерігаються постійні намагання ворога просунутися. "Росіянам то вдається десь просуватися, то ми їх відкидаємо. Там неоднозначний стан", - заявив він.

Прес-офіцер також додав, що противник не полишає спроб захопити раныше втрачену Кліщіївку, тому що це панівна висота біля Бахмута.

"Росіяни мають пріоритетні напрямки, вони хочуть закрити саме південний фланг Бахмута, щоб сконцентруватися на напрямку Часового Яра. Однак їм це не вдається, тривають жорсткі бої", - наголосив Калашніков.

Ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу ЗСУ, упродовж минулої доби на Бахмутському напрямку Силами оборони відбито чотири атаки поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де противник намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони протягом минулої доби відбили 34 атаки ворога в районі Авдіївки та ще шість атак біля Сєверного та Невельського Донецької області.

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