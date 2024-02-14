Військовослужбовець зауважує, що більшості випадків успіхи окупантів тимчасові, вони щодня зазнають значних втрат.

Офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії України "Рубіж" Володимир Назаренко з позивним "Сонечко" зазначає, що на Бахмутському напрямку ворог посилює пересування та веде обстріли з артилерії.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ситуації на Бахмутському напрямку.

"Ворог значно посилює пересування. Тобто ми бачимо неозброєним оком, що присутня жива сила супротивника. Ворог, як і раніше, веде обстріли з артилерії, з озброєння будь-яких калібрів", - зазначив Назаренко.

Доволі важка ситуація біля Іванівського і Богданівки. "Там, де ворог намагається тиснути, і намагається просуватися. Але в більшості отримує відсіч", - сказав він.

За словами "Сонечка", якщо ворог і має якісь успіхи, то вони тимчасові. "Всі зусилля ворога, там, де, можливо, якісь і має часткові успіхи… Коли я кажу "успіхи", - це декілька метрів, максимум – сотня метрів, і в більшості випадків ці успіхи тимчасові. Ворог зазнає поразок", - зауважив військовослужбовець.

Назаренко додав, що ворог щодня зазнає значних втрат. "Щодня – великі втрати", - сказав він.

Війна в Україні: яка ситуація на фронті зараз

Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 14 лютого, Генеральний штаб Збройних сил України зауважив, що протягом доби на Бахмутському напрямку бої велися поблизу Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. Було відбито 10 атак російських загарбників.

Водночас на Авдіївському напрямку ЗСУ продовжують стримувати окупантів, які намагаються оточити Авдіївку. Утім українські військовослужбовці тримають оборону і за добу відбили 20 атак в районі Авдіївки та ще чотири - біля Невельського Донецької області.

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