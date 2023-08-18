На Лимано-Куп’янському напрямку ворог шість разів штурмував у районі Синьківки та по одному разу в районі Білогорівки і Веселого - всі атаки були відбиті.

В ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий розповів про успіхи на східних фронтах.

Він акцентував, що на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують утримувати ініціативу та витискати ворога з наших позицій, успішно знищують особовий склад, техніку та озброєння противника, долаючи активний супротив окупантів.

"За цю добу 560 разів наносив удари всіма видами артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню, три авіанальоти здійснив на цьому напрямку. Відбулося 9 боєзіткнень, в результаті яких 55 окупантів знищено, 106 поранено. Знищено ворожий танк, бронетранспортер, один самохідний міномет калібру 240 мм міномет "Тюльпан", протитанковий ракетний комплекс, дві гармати і чотири польових склади з боєприпасами. А також, що важливо, комплекс спостереження "Муром-П", - підкреслив Череватий.

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Речник Східного угруповання військ зазначив, якщо говорити про Лимано-Куп’янський напрямок, то тут ворог намагається штурмувати позиції українських захисників.

"Шість раз в районі Синьківки намагався це зробити, по одному разу в районі Білогорівки та Веселого. Також, ворог активно використовував артилерію - 503 рази наносив удари, більше використовує авіацію - 10 авіанальотів здійснено за цю добу", - сказав Череватий.

Він додав, що на Лимано-Куп’янському напрямку під час відбиття ворожих штурмів, було ліквідовано 16 окупантів, 72 зазнали поранень.

Крім того, відповідаючи на уточнююче питання, він назвав основну відмінність підрозділів "Шторм-Z", задіяних ворогом на Куп’янському напрямку, від "вагнерівців", списаних росіянами в Білорусь.

"У них є схожість в тому, що використовують кримінальний елемент, залучаючи туди в’язнів, які були засуджені до цього або кому загрожує судове переслідуванння. Відрізняються вони тим, що у ПВК "Вагнер" діяла кривава нелюдська дисципліна, яка досягалась тим, що будь-яке невиконання бойового наказу або все, що пов’язано з покиданням позицій і зброї, відступом, каралося або розстрілом перед строєм, або їхньою "знаменитою кувалдою". Тут ("Шторм-Z" –УНІАН), все-таки немає такої системи, яка би змушувала їх виконувати не задумуючись, будь-які накази командирів. Відтак, це все ж таки, менш професійні підрозділи і ще менш вмотивовані ніж були "вагнерівці", - пояснив Череватий.

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За даними Генштабу, росіяни минулої доби намагались відновити втрачені позиції в районі Урожайного та Новодарівки, але успіху не мали. По лінії фронту минулої доби відбулось загалом більше 30 бойових зіткнень.

Водночас, за даними аналітиків ISW, успіхи України у районі Роботиного та Урожайного свідчать про деградацію російської оборони на цьому напрямку.

Аналітики відзначають, що успіхи ЗСУ на цьому напрямку можуть дозволити українським силам почати операції в районах за найщільнішими мінними полями ворога і прискорити хід контрнаступу.

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