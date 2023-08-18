На думку аналітиків, успіхи ЗСУ на цьому напрямку можуть дозволити українським силам почати операції в районах за найщільнішими мінними полями і прискорити хід контрнаступу.

Російські сили доклали значних зусиль, ресурсів та персоналу для утримання Роботиного та Урожайного, тому останні успіхи України у цих районах свідчать про деградацію російської оборони.

Як говориться в звіті американського Інституту вивчення війни, російським силам не вистачає значних оперативних резервів, а інтенсивні зусилля Росії по утриманню цих населених пунктів замість виведення своїх військ означають, що українським силам, ймовірно, довелося повністю послабити російські підрозділи перед наступом.

Крім того, передислокація російських підрозділів з інших районів також свідчить про те, що нещодавні наступи України значно послабили позиції російських сил, які оборонялися на заході Запорізької області без ротації з початку контрнаступу

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"Відсутність російських оперативних резервів означає, що російські військам доведеться зміцнювати одні ділянки фронту за рахунок інших, що, ймовірно, послабить російські оборонні рубежі в цілому і дасть українським силам можливості для використання", - відзначають аналітики.

Недавня скарга командира батальйону "Схід" Олександра Ходаковського, що обороняється в районі кордону Донецької та Запорізької областей, на те, що російське командування не відправило підкріплення для російських сил в Урожайному, може свідчити про те, що російське командування вже робить важкий вибір щодо пріоритетних напрямків при наступі українських військ, заявляють в ISW.

"Імовірність того, що російським силам доведеться відійти на другорядні підготовлені оборонні позиції без суттєвої підтримки у разі прориву українських військ, зростає, а подальша деградація російських сил створює можливості для будь-якого українського прориву, який може мати потенційно важливе оперативне значення", - підкреслюють аналітики.

Вони також оцінили значення наступу ЗСУ на цьому напрямку

Так, на думку аналітиків, наступ ЗСУ на кордоні Донецької та Запорізької областей і в західній частині Запорізької області має тактичне значення через структуру російських оборонних рубежів.

"Недавній наступ українських військ на північ і північний схід від н.п. Роботине (10 км на південь від Оріхова) в західній частині Запоріжжя може дозволити українським силам почати операції в районах за найщільнішими мінними полями. Якщо райони навколо другої російської лінії оборони будуть менш сильно заміновані, то вони, ймовірно, будуть сприяти більш швидкому успіху України", - відзначають аналітики, підкреслюючи однак, що не мають інформації про щільність або глибину російських мінних полів.

Ситуація на фронті

Українські військові звільнили село Урожайне Донецької області і просунулися на південно-східному фронті в напрямку ключового портового міста-Маріуполя.

Крім того, південніше Бахмута українські військові закріплюються на досягнутих рубежах, там тривають важкі бої.

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